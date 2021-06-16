Суд оставил пензенского экс-губернатора и экс-главу "Биотэка" в СИЗО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и председателю совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю по делу о коррупции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, в среду апелляционная инстанция оставила без изменений решения Басманного суда Москвы от 18 мая, продлившего Белозерцеву и Шпигелю сроки содержания под стражей до 20 августа.

Защита настаивала в суде апелляционной инстанции на отсутствии оснований для содержания фигурантов под арестом.

Белозерцев и Шпигель были задержаны в марте 2021 года.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц через посредников взятки в виде денег и других ценностей более чем на 31 млн руб.

Незаконное вознаграждение губернатору передавали за предоставление "Биоэтэку" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.