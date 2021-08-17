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Бывшему пензенскому губернатору продлили арест до 20 ноября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд продлил до 20 ноября арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следователь попросил судью продлить арест бывшему чиновнику, поскольку тот по-прежнему может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию.

Такое же ходатайство в отношении арестованного председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля суд рассмотрит 19 августа. Шпигеля подозревают в даче взяток Белозерцеву.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил от предпринимателя посредников взятки в виде денег и других ценностей более чем на 31 млн рублей в обмен на конкурентные преимущества для "Биотэка" при заключении госуконтрактов для нужд здравоохранения Пензенской области.

Шпигель и Белозерцев вину не признают.

Всех фигурантов дела задержали в конце марта и арестовали. Позднее всех был арестован Шпигель, хотя его защита возражала, что в условиях СИЗО он не сможет получать необходимое лечение и уход в связи с хроническими заболеваниями. 23 марта Белозерцев был отправлен в отставку.

В апреле Басманный суд наложил арест на изъятые при обысках у Белозерцева и Шпигелей примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов. В мае суд продлил арест фигурантам дела до 20 августа.

Иван Белозерцев Борис Шпигель Басманный суд Пензенская область Москва Биотэк

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