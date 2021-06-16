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Правительство приняло предложение МИД о выходе России из ДОН

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство приняло предложение МИД о выходе РФ из группы государств-участников Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

МИД России предлагается уведомить об этом решении Белоруссию как второго члена группы государств участников Договора; а также остальные государства - участники ДОН.

Кроме того, прекращается действие соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о сотрудничестве в группе государств - участников ДОН. МИД России предписано уведомить Минск об этом решении.

"Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу", - говорится в тексте распоряжения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией ДОН 7 июня.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

ДОН Правительство РФ

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