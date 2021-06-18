Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В НАТО сожалеют о решении Москвы о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) и призывают власти РФ за шесть следующих месяцев, пока Россия остается стороной договора, пересмотреть этот шаг и вернуться к полному соблюдению ДОН, говорится в обнародованном в пятницу заявлении альянса.

В то же время в альянсе утверждают, что Россия "много лет отказывалась полностью соблюдать свои обязательства" по ДОН и приводит в качестве примера ограничения на полеты над Калининградской областью и вдоль границы РФ с Грузией. В НАТО отметили, что неоднократно призывали РФ в полной мере выполнять обязательства, однако Москва "не смогла взаимодействовать конструктивно и не предприняла шаги для возвращения к полному исполнению (договора - ИФ)".

В РоссииПутин подписал закон о денонсации Договора по открытому небуПутин подписал закон о денонсации Договора по открытому небуЧитать подробнее

В НАТО напомнили, что США, решив покинуть ДОН в ноябре 2020 года, сослались в качестве важной причины на такое поведение России. Альянс при этом выразил солидарность в связи с подобным предметом для беспокойства США.

Также в альянсе заявили, что по-прежнему остаются приверженными контролю над обычными вооружениями, сокращению военных рисков, а также "к конструктивным отношениям с Россией, когда российские действия делают это возможным".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия уведомила депозитариев Договора по открытому небу (ДОН) - Венгрию и Канаду - о своем выходе из этого документа. Как отмечалось в заявлении МИД, распространенном в пятницу, 18 июня вступило в силу официальное решение о денонсации договора.

В МИД РФ подчеркнули, что "Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления". "Таким образом, это произойдет 18 декабря (этого года). Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию", - отмечалось в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что США приняли решение о выходе из ДОН, и именно поэтому из договора вышла и Россия. "Но и здесь нами было проявлено терпение; мы не форсировали этот процесс и до последнего держали дверь открытой, рассчитывая на благоразумие Вашингтона", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

НАТО ДОН США

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что авиасообщение с Турцией могут возобновить с июля

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 18 июня

Пандемия коронавируса

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

В Токио началась вакцинация работающих на Олимпиаде сотрудников и СМИ

Постпредство РФ при ООН обвинило Запад в "пособничестве преступлениям Киева в Донбассе"

Сенат утвердил Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома

В Белом доме не согласились с тем, что саммит был выгоден только РФ

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');