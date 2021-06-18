НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В НАТО сожалеют о решении Москвы о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) и призывают власти РФ за шесть следующих месяцев, пока Россия остается стороной договора, пересмотреть этот шаг и вернуться к полному соблюдению ДОН, говорится в обнародованном в пятницу заявлении альянса.

В то же время в альянсе утверждают, что Россия "много лет отказывалась полностью соблюдать свои обязательства" по ДОН и приводит в качестве примера ограничения на полеты над Калининградской областью и вдоль границы РФ с Грузией. В НАТО отметили, что неоднократно призывали РФ в полной мере выполнять обязательства, однако Москва "не смогла взаимодействовать конструктивно и не предприняла шаги для возвращения к полному исполнению (договора - ИФ)".

В НАТО напомнили, что США, решив покинуть ДОН в ноябре 2020 года, сослались в качестве важной причины на такое поведение России. Альянс при этом выразил солидарность в связи с подобным предметом для беспокойства США.

Также в альянсе заявили, что по-прежнему остаются приверженными контролю над обычными вооружениями, сокращению военных рисков, а также "к конструктивным отношениям с Россией, когда российские действия делают это возможным".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия уведомила депозитариев Договора по открытому небу (ДОН) - Венгрию и Канаду - о своем выходе из этого документа. Как отмечалось в заявлении МИД, распространенном в пятницу, 18 июня вступило в силу официальное решение о денонсации договора.

В МИД РФ подчеркнули, что "Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления". "Таким образом, это произойдет 18 декабря (этого года). Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию", - отмечалось в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что США приняли решение о выходе из ДОН, и именно поэтому из договора вышла и Россия. "Но и здесь нами было проявлено терпение; мы не форсировали этот процесс и до последнего держали дверь открытой, рассчитывая на благоразумие Вашингтона", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.