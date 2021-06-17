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Керчь затопило ливнем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Первый этаж больницы и более десятка частных домов подтоплены в Керчи на востоке Крыма из-за сильного ливня, начавшегося в ночь на четверг. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

"Подтоплено 12 домовладений, также в зоне подтопления в том числе находится городская больница №1, но эвакуация не планируется, так как затоплен только первый этаж. Ситуация контролируемая", - сказал собеседник агентства.

По последним данным гидрометцентра Крыма, с ночи на востоке полуострова выпало 82 мм осадков при среднемесячной норме в 48 мм.

Жители Керчи публикуют в соцсетях фото и видео затопленного города: некоторые машины по крышу залиты водой.

В селе Приозерное на востоке Крыма подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.

Керчь Крым

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