В Керчи людей начали эвакуировать из-за подтопления около 240 домов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Керчи людей эвакуируют на лодках в пункт временного размещения из-за подтопления 236 частных и многоквартирных домов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

По последним данным гидрометцентра Крыма, с ночи на востоке полуострова выпало 82 мм осадков при среднемесячной норме в 48 мм.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь, сообщил агентству его советник Олег Крючков.

Крымский гостелеканал "Крым 24" опубликовал видео осмотра: глава республики и руководитель городской администрации передвигается по центру на моторной лодке, за ними кролем плывут трое человек.

"Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели - они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил Крючков. Обстановку в Керчи он назвал сложной, плавсредств пока не хватает.

Ранее сообщалось, что ливень подтопил первый этаж больницы и 12 домовладений в Керчи. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео затопленного города: некоторые машины по крышу залиты водой. В селе Приозерное вода зашла в 18 домовладений с приусадебными участками, эвакуировано 40 человек, в том числе десять детей.

Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.