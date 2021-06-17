Осуждены члены ОПГ, в которую входили "турбазовские" из челябинского Миасса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московский областной суд вынес приговор восьми участникам межрегиональной преступной группы, на счету которой более 40 тяжких преступлений, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, участники преступного сообщества с 1999 по 2011 годы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбои в Москве, Подмосковье, в Челябинской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

Руководителям группы Дмитрию Леснякову (известен как Лес) и Дмитрию Завьялову, а также ее участнику Ралифу Фаизову назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. По данным газеты "Коммерсантъ", первый имел отношение к 14 убийствам и двум покушениям, а второй — к 17 убийствам и трем покушениям. Участники группы Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Сергей Фреер и Идрак Абилов получили от 12 до 23 лет в колониях общего и строгого режимов. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в убийствах и покушениях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном обороте оружия, хулиганстве, грабеже и разбоях.

Отмечается, что жертвами группы становились люди, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидерами и подконтрольными фирмами. Так 14 ноября 2006 года Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер вместе с тремя другими соучастниками расстреляли из автоматов конкурирующего ростовского бизнесмена и его охранника во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве. Следствие отмечает, что мотивом преступления было "расширение преступных сфер влияния и расширение своего авторитета в Ростове-на-Дону".

Экс-глава Миасса в числе фигурантов

В числе подсудимых по этому делу также проходил бывший мэр города Миасс Челябинской области Виктор Ардабьевский, который в октябре 2020 года умер от хронических заболеваний в больнице, куда его привезли из СИЗО-12 Москвы.

Ардабьевский был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. Его обвиняли в причастности к организации заказных убийств двух местных коммерсантов Андрея Падучина и Павла Сидорова в 2005 и 2008 годах. По данным следствия, он обладал достоверной информацией о том, что исполнителями преступления являются члены межрегиональной банды "турбазовские".

По данным "Коммерсанта", осужденный пожизненно Фаизов (Татарин) был участником "турбазовской" группировки из Миасса, которая в начале 2000-х стала подразделением ОПГ Леснякова и Завьялова. Издание пишет, что "турбазовские" выполняли заказы основной банды в Миассе, где убивали конкурентов по бизнесу мэра города Ардабьевского.

Следствие в отношении других участников ОПГ продолжается, устанавливаются другие эпизоды их преступной деятельности, отмечает пресс-служба.