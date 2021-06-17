Окончательные данные по эффективности "ЭпиВакКороны" будут не раньше конца июля

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Окончательные показатели эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" станут известны после окончания третьей фазы клинических исследований, которые завершатся в конце июля, заявил гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Наиболее репрезентативные данные мы получим в рамках уже пострегистрационных клинических исследований на трех тысячах добровольцев, которые начались в начале декабря прошлого года, необходимый срок в шесть месяцев будет завершен только в конце июля, когда мы сможем подвести окончательные итоги вакцинации", - сказал Максютов в эфире "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Ранее он сообщил, что почти у половины добровольцев, получивших вакцину центра "Вектор", через девять месяцев не обнаружили антител к коронавирусу. "По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - сказал он в эфире того же канала.

Он уточнил, что в этом году произведено уже более 3 млн доз вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

"Если говорить о применении вакцины в регионах, то "Вектор" вместе с нашими индустриальными партнерами сейчас завершает этап масштабирования производства вакцины. Если год назад мы производили всего три тысячи доз в месяц, то по состоянию на настоящий момент в этом году нами уже произведено более 3 млн доз вакцины", - сказал Максютов.

По его словам, в ближайшее время производство будет расширено.

Сейчас вакцину производят на площадках центра "Вектор" и компании "Вектор-БиАльгам", подключается с производством по полному циклу компания "Герофарм".

"Таким образом, наши возможности в ближайшем будущем будут значительно увеличены, и вакцина может быть получена уже всеми желающими во всех субъектах РФ", - сказал Максютов.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, она была разработана в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.