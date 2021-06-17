У половины привитых "ЭпиВакКороной" добровольцев не нашли антител через 9 месяцев

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Почти у половины добровольцев, получивших вакцину центра "Вектор", через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - сказал Максютов в интервью "России 24" в четверг.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной. Она была разработана в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.