Аэропорт Симферополя возобновил работу после инцидента с Boeing

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в четверг днем восстановил штатную работу после разблокирования взлетно-посадочной полосы (ВПП) от самолета Boeing, частично выкатившегося за ее пределы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Из-за инцидента было задержано прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.

Как сообщалось, самолет, прилетевший в Крым из Москвы в четверг утром, выкатился за пределы ВПП "на спланированную часть летного поля". На борту Boeing находились 284 пассажира, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю и Крымской транспортной прокуратуры организовали проверки. После авиапроисшествия аэропорт приостановил прием и отправку самолетов, поскольку ВПП была заблокирована.

Судя по фотографиям в соцсетях, за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании Pegas Fly ("Икар"). Аэропорт эту информацию не комментирует. Южная транспортная прокуратура подтвердила, что самолет принадлежит авиакомпании "Икар".

"Интерфакс" не располагает комментарием Pegas Fly, обратился с запросом в авиакомпанию.