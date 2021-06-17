Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Аэропорт Симферополя возобновил работу после инцидента с Boeing

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в четверг днем восстановил штатную работу после разблокирования взлетно-посадочной полосы (ВПП) от самолета Boeing, частично выкатившегося за ее пределы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Из-за инцидента было задержано прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.

Как сообщалось, самолет, прилетевший в Крым из Москвы в четверг утром, выкатился за пределы ВПП "на спланированную часть летного поля". На борту Boeing находились 284 пассажира, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю и Крымской транспортной прокуратуры организовали проверки. После авиапроисшествия аэропорт приостановил прием и отправку самолетов, поскольку ВПП была заблокирована.

Судя по фотографиям в соцсетях, за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании Pegas Fly ("Икар"). Аэропорт эту информацию не комментирует. Южная транспортная прокуратура подтвердила, что самолет принадлежит авиакомпании "Икар".

"Интерфакс" не располагает комментарием Pegas Fly, обратился с запросом в авиакомпанию.

Симферополь Крым Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

В России прирост случаев COVID за сутки составил более 14 тысяч

Минюст зарегистрировал очередную партию "Россия будущего"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');