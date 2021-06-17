Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

Аэропорт временно не принимает рейсы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на спланированную часть летного поля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами", - сказали в аэропорту.

Полоса заблокирована, до ее освобождения рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются.

В аэропорту утверждают, что в момент инцидента ВПП "находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок".

Другой собеседник "Интерфакса" в администрации аэропорта уточнил, что самолет принадлежит авиакомпании Pegas Fly Ikar и прибыл он из Москвы. "После посадки в сложных метеоусловиях самолет, прибывший из Москвы, выкатился вправо за пределы ВПП", - рассказали там.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной инцидента, по предварительным данным, стало недостаточное сцепление полосы с шасси.

"В районе аэродрома слабый ливневой дождь, полоса мокрая, присутствуют участки воды. По предварительным данным, экипаж не смог удержать лайнер на мокрой полосе", - сообщил агентству информированный источник.

Порядка 300 пассажиров эвакуированы и доставлены в терминал. В медпомощи никто не нуждается.

Позднее в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщили "Интерфаксу" о начале доследственной проверки.