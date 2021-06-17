Студенту из Екатеринбурга исправили оценку за диплом, сниженную из-за цвета волос

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комиссия пересмотрела оценку студенту Уральского политехнического колледжа (Екатеринбург), которая, по данным СМИ, была занижена при защите диплома из-за его зеленого цвета волос и наличия серег. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства образования.

"На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично", - сказал собеседник агентства.

По его данным, проверка министерства показала, что накануне половина членов комиссии по итогам защиты диплома студента решила, что он заслуживает оценку "хорошо", другая – "отлично".

"При оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - подчеркнул представитель ведомства.

Ранее в ряде местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что студенту Уральского политехнического колледжа - Межрегионального центра компетенций (УПК МЦК, Екатеринбург) педагоги занизили оценку из-за зеленого цвета волос и наличия серег. Также в соцсетях было размещено видео произошедшего.

"Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили, поэтому получаешь "хорошо". Потому что внешний вид, ты посмотри, как ты выглядишь. (...) Пришел как на дискотеку, (...) (вид - ИФ) непрезентабельный", - сказал один из педагогов.

Проверку по данному инциденту организовала прокуратура Кировского района Екатеринбурга, а также министерство образования и молодежной политики Свердловской области.