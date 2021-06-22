Участники ЕГЭ-2021 справились с математикой и физикой лучше предшественников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Предварительный результаты сдачи нынешнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике и физике, полученные выпускниками, оказались лучше, чем в 2019 и 2020 годах, по истории - сопоставимы с итогами прошлых лет, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Предварительные результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и истории сопоставимы с результатами 2020 и 2019 годов, математику и физику в этом году участники ЕГЭ сдали немного лучше, чем в прошлом", - сказал Круглинский на пресс-конференции во вторник.

По его словам, ЕГЭ по профильной математике сдавали почти 366 тыс. человек, и "средний тестовый балл по этому предмету составил 55,1, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 1,2 балла".

Круглинский добавил, что 31 тыс. участников сдали ЕГЭ по профильной математике на высокий балл: от 81 до 100, максимальный результат в 100 баллов получили 504 выпускника.

"ЕГЭ по физике сдавали более 128 тыс. человек. Средний тестовый балл по этому предмету составил 55,1, увеличившись на 0,5 по сравнению с прошлогодним результатом", - сообщил замглавы ведомства.

Он сказал, что количество высокобалльников по физике в этом году составило около 12,5 тыс. человек, стобалльный результат показали 430 участников, не преодолели минимальную границу в 36 баллов около 6,5% участников.

Круглинский также сообщил, что ЕГЭ по истории сдавали почти 100 тысяч человек. "Средний тестовый балл по этому предмету составил 54,9, что незначительно ниже прошлогоднего результата. Количество высокобалльников по истории в 2021 году - более 11 тыс. человек, стобалльников - 366", - сообщил Круглинский.

Он напомнил, что 24-25 июня выпускники сдают заключительный ЕГЭ по информатике.

Круглинский отметил, что ЕГЭ в этом году "проходит штатно, без нарушений".

"По итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, было удалено за различные нарушения 817 участников ЕГЭ, в том числе 356 - за мобильные телефоны, 363 - за шпаргалки, 98 - за иные нарушения", - добавил он.

В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора все выпускники, планирующие далее поступление в вузы, сдают только один обязательный ЕГЭ - по русскому языку, остальные предметы - по выбору.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля (с 28 июня по 2 июля резервные дни сдачи экзамена - ИФ), на участие в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек, среди них есть и выпускники прошлых лет.