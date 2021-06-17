Архиерейский собор обсудит итоги экспертиз царских останков в ноябре

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Итоги многочисленных исследований останков, которые могли принадлежать расстрелянной царской семье, рассмотрят участники архиерейского собора, который пройдет в ноябре, постановил в четверг священный синод РПЦ.

В ходе заседания члены синода ознакомились с докладом митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) относительно генетических экспертиз, а также с информацией, предоставленной СКР относительно различных экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов царской семьи, сообщает сайт РПЦ.

Архиереи выразили благодарность всем трудящимся над установлением истины в вопросе идентификации останков.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи. В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что они принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи.