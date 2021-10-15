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Архиерейский Собор РПЦ перенесли из-за коронавируса на май 2022 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви принял решение отложить на полгода проведение Архиерейского Собора из-за угрозы заражения коронавирусом.

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"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского Собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журналах заседания Синода, прошедшего в пятницу в онлайн-режиме.

Ранее предполагалось, что собор пройдет 15-18 ноября 2021 года. Одной из тем его повестки было определение позиции РПЦ в вопросе подлинности найденных под Екатеринбургом царских останков.

Кроме того, как сообщил журналистам официальный представитель Церкви Владимир Легойда, переносятся также общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия патриарха Кирилла.

РПЦ коронавирус

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