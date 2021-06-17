ЦИК РФ намерен утвердить порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России планирует утвердить календарный план и порядок голосования на предстоящих выборах в Госдуму на ближайшем заседании 18 июня, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"Примем на ближайшем заседании, в пятницу", - сказал Лопатин "Интерфаксу" в четверг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва" на 19 сентября текущего года.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.