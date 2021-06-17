Путин назначил выборы в Государственную думу на 19 сентября 2021 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва".

"(. . .) постановляю: назначить выборы депутатов Государственной Думы (. . .) на 19 сентября 2021 г.", - говорится в тексте указа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно действующему избирательному законодательству, состав Госдумы избирается сроком на пять лет.