Сильные дожди подтопили дома и разрушили мосты в Забайкалье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Циклон нарушил транспортное сообщение в Забайкальском крае, есть подтопления в населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"В семи населенных пунктах были подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка, разрушено 7 деревянных мостов, частично подтоплено 4 участка автодорог, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами", - сказано в сообщении.

Обильные осадки прошли на территории четырех районов Забайкальского края - Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского.

В ликвидации последствий стихии участвуют более 150 человек и 35 единиц техники. Также в пострадавшие районы направлена дополнительная, хорошо оснащенная аэромобильная группировка МЧС России.