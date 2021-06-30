МЧС предупредило о сильных ливнях в Забайкалье 30 июня и 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение о непогоде распространило главное управление МЧС по Забайкальскому краю в среду.

"Во второй половине дня 30 июня и в течение суток 1 июля по южной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град", - говорится на сайте регионального МЧС.

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. МЧС сообщает, что осадки могут вызвать возникновение ЧС и нарушить работу объектов ЖКХ, энергетики и связи.

Между тем, в регионе продолжается ликвидация последствий недавнего циклона, который вызвал масштабный паводок. На фоне повышенной водности рек, осадки вызвали многочисленные отключения электроснабжения в населенных пунктах, реки вышли из берегов.

Как сообщалось, предварительная сумма ущерба от наводнения оценивается более чем в 700 млн рублей.

От паводка пострадали 13 районов Забайкалья. В 34 населенных пунктах было подтоплено 720 жилых домов, почти 1,3 тыс. земельных участков. Подмыло 33 моста, из них 19 разрушено. 280 км дорог затопило.

Власти объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших.

Наводнение в Забайкалье признано ЧС межрегионального характера, установлен федеральный уровень реагирования.