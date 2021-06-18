Челябинский экс-полицейский получил 5 лет колонии за изнасилование коллеги

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Чебаркульский городской суд в Челябинской области вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции "Чебаркульский" Рифу Биктимирову, который обвинялся в домогательствах к сотрудницам отдела и изнасилованию одной из них.

"Суд признал его виновным по ч.1 ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера) и ч.1 с. 131 УК РФ (изнасилование). По первому обвинению ему назначено наказание - год и девять месяцев исправительных работ, но за истечением срока давности он освобожден от его отбывания. По второй статье - пять лет колонии общего режима", - сообщил "Интерфаксу" консультант суда Антон Зеленин.

Он добавил, что Биктимиров также лишен специального звания подполковник юстиции. На момент вынесения приговора подсудимый находился под арестом.

Потерпевшими по делу проходили несколько сотрудниц управления полиции, которые заявили о домогательствах со стороны руководителя, а одна из них - об изнасиловании. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности регионального ГУ МВД в июне 2019 года. После этого Биктимиров был уволен из органов полиции "по отрицательным мотивам".