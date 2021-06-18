Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Челябинский экс-полицейский получил 5 лет колонии за изнасилование коллеги

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Чебаркульский городской суд в Челябинской области вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции "Чебаркульский" Рифу Биктимирову, который обвинялся в домогательствах к сотрудницам отдела и изнасилованию одной из них.

В РоссииБывшие полицейские из Уфы получили реальные сроки за изнасилование дознавательницыЧитать подробнее

"Суд признал его виновным по ч.1 ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера) и ч.1 с. 131 УК РФ (изнасилование). По первому обвинению ему назначено наказание - год и девять месяцев исправительных работ, но за истечением срока давности он освобожден от его отбывания. По второй статье - пять лет колонии общего режима", - сообщил "Интерфаксу" консультант суда Антон Зеленин.

Он добавил, что Биктимиров также лишен специального звания подполковник юстиции. На момент вынесения приговора подсудимый находился под арестом.

Потерпевшими по делу проходили несколько сотрудниц управления полиции, которые заявили о домогательствах со стороны руководителя, а одна из них - об изнасиловании. Преступление было выявлено управлением собственной безопасности регионального ГУ МВД в июне 2019 года. После этого Биктимиров был уволен из органов полиции "по отрицательным мотивам".

Челябинская область МВД РФ

Новости по теме

Новости

Обязательная вакцинация групп риска введена в Туле

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Бывший зампред ЦБ РФ Корищенко задержан в Москве

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

В Ялте после ливня и селей отключили воду

Мишустин ввел углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Мишустин ввел углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Отклоненный Путиным закон о цитировании в СМИ доработают осенью

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с 1 февраля

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ

Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');