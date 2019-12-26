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Бывшие полицейские из Уфы получили реальные сроки за изнасилование дознавательницы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Кировский суд Уфы признал трех бывших полицейских виновными в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в октябре 2018 года. Все они получили реальные сроки лишения свободы.

Суд обязал бывшего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, бывшего начальника отдела по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павла Яромчука заплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации. Она подавала к ним иск на 100 млн рублей.

Галиев и Матвеев приговорены к семи годам колонии общего режима, Яромчук - к шести годам общего режима.

До вступления приговора в силу они останутся под домашним арестом. Их защита планирует обжаловать решение суда.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сообщила, что удовлетворена вынесенным приговором.

Подсудимые были задержаны 31 октября 2018 года, арестованы и в 2019 году переведены под домашний арест. Из полиции их уволили за поступки, порочащие честь ведомства. Также были уволены потерпевшая и ее подруга - за распитие спиртного на рабочем месте.



Дополняется

Уфа МВД Башкирия Эдуард Матвеев Павел Яромчку Салават Галиев

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