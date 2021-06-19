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В Новосибирске потушили пожар на территории металлургического завода

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории металлургического завода имени Кузьмина в Ленинском районе Новосибирска, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По ее данным, в настоящее время устраняются последствия пожара. Пострадавших нет.

В МЧС отметили, что ликвидация возгорания осложнялась высокой температурой, большой площадью горения, а также разгерметизацией газовых баллонов. Существовала угроза перехода огня на цех по производству резины.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

На момент прибытия пожарных в 09:25 по местному времени на территории завода горели покрышки на площади 200 кв. м, находившиеся вплотную к цеху по производству резины, взрывались газовые баллоны.

Для тушения пожара привлекалось 55 человек и 15 единиц техники.

Новосибирск

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