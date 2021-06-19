В Новосибирске произошел пожар на территории металлургического завода

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожар на территории металлургического завода им. Кузьмина произошел в субботу, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

По данным пресс-службы, на территории завода на площади 200 квадратных метров горят покрышки. Они находятся рядом с цехом по производству резины, и огонь продолжает распространяться. Кроме того, сообщается о взрывах газовых баллонов.

На вызов по адресу ул. Станционная, 28 к. 7 пожарные прибыли в 09:25 по местному времени, добавили в МЧС.