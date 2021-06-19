В результате ДТП с рейсовым автобусом на Кубани пострадали 14 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в автоаварии с участием рейсового автобуса на Кубани доставлены в больницу, всего ранено 14 человек, сообщает в субботу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По его данным, среди пострадавших трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 года рождения.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее о ДТП сообщали в пресс-службе МЧС России. Как рассказали журналистам в ведомстве, авария с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ сообщением "Чёрный Ерик - Славянск-на-Кубани" произошла на 20 км автодороги станицы Петровская - Славянск-на-Кубани.

В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В МЧС добавили, что есть пострадавшие, но их количество не сообщалось.

Всего в автобусе, как сказали в ведомстве, находилось 32 человека.

Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что в ДТП пострадали семь человек.