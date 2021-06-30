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Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП на Кубани

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае на автотрассе Краснодар - Темрюк столкнулись три легковых машины и погибли пять человек, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ДТП произошло около 07:30 по Москве неподалеку от станицы Новомышастовская в Красноармейском районе.

В столкнувшихся автомобилях было 11 человек. Собеседник агентства добавил, что данные о состоянии выживших уточняются.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Краснодарский край Краснодар Темрюк Новомышастовская

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