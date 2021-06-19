Пожар в котельной завода в Калининграде ликвидирован

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде полностью ликвидирован пожар в котельной завода компании "Мираторг", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального управления МЧС полковник Алексей Баранов.

"Пожар полностью потушен. Площадь горения помещения котельной составила примерно 800 квадратных метров. С огнем боролись порядка 100 человек, было задействовано 19 единиц специальной техники. Специалисты приступили к выяснению причин пожара", - отметил Баранов.

Пострадавших при пожаре нет.

Как сообщалось ранее, летом 2010 года на заводе "Мираторг" уже происходил крупный пожар, во время которого серьезно пострадало основное производство. Предприятие долгое время не выпускало мясные полуфабрикаты.