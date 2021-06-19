На заводе "Мираторга" в Калининграде произошел пожар

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде горит одно из зданий завода компании "Мираторг", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу.

"По предварительным данным, пожаром охвачено одно из производственных зданий завода по производству мясных полуфабрикатов компании "Мираторг". Площадь горения превышает 300 кв. метров. На месте работает восемь пожарных расчетов", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, пострадавших нет.

На территории завода также находится автомобиль скорой помощи.