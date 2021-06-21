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В РФ предложили продлить упрощенный режим маркировки лекарств

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Упрощенный режим работы с маркировкой лекарственных средств в России, как ожидается, будет продлен до 1 февраля 2022 года, соответствующий проект постановления правительства передан в Минздрав, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года, упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот, сейчас действует до 1 июля 2021 года. В этом режиме производители и дистрибьюторы могут реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения от поставщика.

"Минпромторг разработал и передал в Минздрав проект постановления правительства России, которое предусматривает возможность использования данной схемы в отношении лекарств с разрешением от Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот. Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года", - заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов Минпромторг Минздрав

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