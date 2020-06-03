Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

В Думе предложили вводить маркировку лекарств с переходным периодом и пока без штрафов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Для введения маркировки лекарственных средств будет предусмотрен переходный период, до 1 июля подготовят соответствующие предложения, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"На заседании рабочей группы мы договорились, что изменения в законодательство, касающееся сроков маркировки, мы вносить не будем, но мы считаем, что необходим определенный переходный период, необходима система мер, которая бы обеспечила безопасное вхождение в систему маркировки", - сказал Исаев журналистам в среду.

Как напомнил депутат, ранее планировалось, что маркировка лекарственных средств в РФ начнется с 1 июля. По его словам, парламентарии по-прежнему поддерживают идею введения маркировки и до начала июля подготовят соответствующие положения по переходному периоду.

"Мы направим наши рекомендации в правительство, предложим Росздравнадзору не применять штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам не успели что-то сделать и будут иметь нарушения по вопросам маркировки", - уточнил Исаев.

Как сообщалось, Минздрав РФ, Росздравнадзор и Минпромторг прорабатывают возможность переноса сроков введения обязательной маркировки лекарств, поскольку из-за сложившейся эпидобстановки в Россию не могут приехать технические специалисты для завершения отладки системы, а также поставить оборудование.

"В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов", - говорится в материалах Минздрава, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Ранее в мае глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами думской фракции "Единая Россия" заявил, что правительство РФ готово обсуждать вопрос о переносе сроков обязательной маркировки ряда товаров.

С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка препаратов для лечения семи высокозатратных нозологий, с 1 июля 2020 года - всех лекарств. С этой даты вся информация о движении лекарственных препаратов должна заноситься во ФГИС "Мониторинг движения лекарственных препаратов" (МДЛП), оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ЦРПТ, который является оператором системы маркировки в РФ, – совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Госдума

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Российский суд впервые рассмотрит дело об отказе жертвы свидетельствовать против преступников

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

В столичный офис "Российской венчурной компании" пришли с обыском

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Губернатора Воронежской области заблокировали в Instagram из-за анонимной жалобы

Делом "полицейского омбудсмена" Воронцова займется СКР

Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации

Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации

Половина российских регионов начала запускать туризм

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');