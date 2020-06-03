В Думе предложили вводить маркировку лекарств с переходным периодом и пока без штрафов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Для введения маркировки лекарственных средств будет предусмотрен переходный период, до 1 июля подготовят соответствующие предложения, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"На заседании рабочей группы мы договорились, что изменения в законодательство, касающееся сроков маркировки, мы вносить не будем, но мы считаем, что необходим определенный переходный период, необходима система мер, которая бы обеспечила безопасное вхождение в систему маркировки", - сказал Исаев журналистам в среду.

Как напомнил депутат, ранее планировалось, что маркировка лекарственных средств в РФ начнется с 1 июля. По его словам, парламентарии по-прежнему поддерживают идею введения маркировки и до начала июля подготовят соответствующие положения по переходному периоду.

"Мы направим наши рекомендации в правительство, предложим Росздравнадзору не применять штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам не успели что-то сделать и будут иметь нарушения по вопросам маркировки", - уточнил Исаев.

Как сообщалось, Минздрав РФ, Росздравнадзор и Минпромторг прорабатывают возможность переноса сроков введения обязательной маркировки лекарств, поскольку из-за сложившейся эпидобстановки в Россию не могут приехать технические специалисты для завершения отладки системы, а также поставить оборудование.

"В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов", - говорится в материалах Минздрава, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Ранее в мае глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами думской фракции "Единая Россия" заявил, что правительство РФ готово обсуждать вопрос о переносе сроков обязательной маркировки ряда товаров.

С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка препаратов для лечения семи высокозатратных нозологий, с 1 июля 2020 года - всех лекарств. С этой даты вся информация о движении лекарственных препаратов должна заноситься во ФГИС "Мониторинг движения лекарственных препаратов" (МДЛП), оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ЦРПТ, который является оператором системы маркировки в РФ, – совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).