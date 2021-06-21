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Затопивший красноярскую больницу ливень испортил 1,5 тыс. доз вакцины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Сосновоборске Красноярского края ливнем затопило больницу, видео появилось в местном телеграм-канале.

Подтопление произошло из-за ремонта кровли. В результате уничтожено 1500 доз вакцины от коронавируса и оборудование - аппарат флюорографии, рентген и прочие. Полы в помещении медицинского учреждения в воде, которую черпают сотрудники.

В краевом Минздраве "Интерфаксу" сообщили, что новые дозы вакцины уже направлены в медучреждение, вакцинация не будет приостановлена. Подрядчику поручили загерметизировать кровлю.

Пациентов перевели в соседнее крыло, медицинская помощь не приостановлена, рассказали в министерстве.

Красноярский край коронавирус

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