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Свердловские власти закрыли фан-зону Евро-2020 и отменили школьные выпускные

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Фан-зона Чемпионата Европы по футболу - 2020 на стадионе "Екатеринбург Арена" приостановит свою работу на фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в регионе, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах. Прошу глав муниципалитетов и руководителей образовательных учреждений за этим проследить. А родителей и детей - отнестись с пониманием. Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны Евро-2020 на "Екатеринбург Арене", - написал губернатор в инстаграме.

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Он отметил, что потери в борьбе с инфекцией "слишком велики". "Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих", - подчеркнул глава региона.

Куйвашев также сообщил, что в регионе возобновят активную работу группы контроля, которые будут проверять соблюдение мер безопасности. "Маска по-прежнему остается самым первым барьером. Помните об этом!" - призвал глава региона.

На 21 июня в Свердловской области зарегистрировано 91 933 случая коронавируса, 174 из них - за последние сутки. В регионе в первой половине июня начало расти число новых случаев инфекции, выявленных за сутки. Так, 31 мая и 5 июня за сутки в регионе зафиксировали 95 новых заболевших, 10 июня - 110.

Число выздоровевших к настоящему моменту составило 85 709 человек, 3 692 пациента скончались.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области завершили вакцинацию более 452 тыс. человек, привиты первым компонентом 551 902 человека. По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года в регионе проживают около 4,29 млн человек.

Свердловская область Екатеринбург Евро-2020

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