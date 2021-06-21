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В России выявили еще 17,4 тыс. заболевших COVID-19

В России выявили еще 17,4 тыс. заболевших COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 378 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровел 8 361 человек, от болезни умерли 440 пациентов.

В Москве зарегистрировали 7 584 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, еще 3 098 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой по числу заболевших идут Московская область (1 811) и Санкт-Петербург (1 046).

Еще 268 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 243 - в Бурятии, 199 - в Воронежской области, 193 - в Крыму, 174 - в Свердловской области, 169 - в Ростовской области, 156 - в Тверской области, 153 - в Забайкальском крае, 150 - в Новосибирской области, по 147 - в Брянской области и в Красноярском крае.

Кроме того, еще 140 человек заразились в Иркутской области, 128 - в Пермском крае, 125 - в Оренбургской области, по 123 - в Архангельской и Ленинградской областях, 120 - в Саратовской области, по 119 - в Кемеровской и Омской областях. Также 118 случаев выявили в Кировской области, 113 - в Краснодарском крае, 108 - в Башкирии, 107 - в Тульской области, по 105 - в Калининградской и Мурманской областях, по 103 - в Смоленской и Челябинской областях, 102 - в Хабаровском крае, по 101 - в Волгоградской и Ульяновской областях, Приморском крае, 100 - в Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 334 тыс. 204 случая коронавирусной инфекции, 129 801 умерший и 4 млн 878 тыс. 333 выписанных.

Хроника коронавируса. Июнь.

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