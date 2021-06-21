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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
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В обсерваторы отправили 76 человек после контакта с COVID-больными из "Артека"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крымские обсерваторы разместили 60 детей и 16 взрослых, которые контактировали с зараженными коронавирусом отдыхающими в международном детском центре Артек", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

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"Там 12 ребят с подтвержденным коронавирусом, 60 контактных детей и 16 контактных вожатых. Итого изолировано 88 человек", - сказали в пресс-службе.

Дети переносят вирус бессимптомно. Изолированные ребята находятся на связи с родителями и сотрудниками лагеря, им присылают сухие пайки, фрукты и игры.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 12 детей в "Артеке", они госпитализированы в Ялте и Севастополе. Отдыхающих и вожатых, которые контактировали с зараженными, перевели в обсерваторы Евпатории и Армянска.

"Артек" возобновил после ограничений из-за коронавируса прием детей из всех регионов России в январе. За 2021 год он планирует принять 32 280 детей, работая на 75% проектной мощности.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.

Крым Артек

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