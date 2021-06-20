Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:36Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре "Артек", сообщил директор "Артека" Константин Федоренко.

В РоссииВ "Артеке" выявили несколько случаев коронавирусаЧитать подробнее

"На сегодняшний день выявлено двенадцать детей. По признакам инфекционным мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID", - сказал Федоренко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре "Артек". Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что зараженных было шестеро. Контактных детей перевели в обсерватор.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Артек коронавирус Крым

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Большинство пляжей Ялты расчистили от мусора после подтопления

Путин на встрече с депутатами подведет итоги работы Госдумы за 5 лет

Число обратившихся к врачам в Ялте после подтопления увеличилось до 40

Умер тележурналист Анатолий Лысенко

Умер тележурналист Анатолий Лысенко
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17,6 тыс. случаев коронавируса

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух

Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов вакцинации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');