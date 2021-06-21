Житель Перми получил срок за хищение 56 млн рублей на пельменном бизнесе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд в Перми вынес обвинительный приговор местному предпринимателю, похитившему 56 млн рублей почти у 200 человек. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

Суд установил, что обвиняемый в 2016 году открыл в Перми производство пельменей и других мясных полуфабрикатов. Для развития производства он привлекал в кредитно-потребительский кооператив "Пермский пельменный дом" деньги жителей под предлогом выплаты высоких дивидендов с полученной прибыли.

Сначала он действительно выплачивал дивиденды вкладчикам, однако в 2017 году прекратил распределять прибыль.

"Таким образом, взятые на себя обязательства не исполнил, а полученные от 198 граждан более 56 млн рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению", - отмечает прокуратура.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.