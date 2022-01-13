Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с пельменями в школьных столовых

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В школьное меню можно включать пельмени, но нельзя лепить их там из-за возможных сложностей, объяснили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре. 10 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с чиновниками региона потребовал, чтобы в школьное меню это блюдо было включено.

"Пельмени в меню образовательных организаций Московской области есть. Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений", - объяснили в Роспотребнадзоре.

В Московской области пельмени, годящиеся для детей, выпускает много предприятий, школьным поварам достаточно их только сварить, отметили в службе, уточнив, что, в детских пельменях не должно быть запрещенных для детей ингредиентов, например, перца.

В перечне продуктов, запрещенных при организации питания детей, 45 наименований. Среди них мясо, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, мясные рулеты, еда домашнего изготовления, грибы, блюда, жаренные во фритюре, чипсы, торты, пирожные, а также кофе и газированные напитки.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что в Подмосковье много школьных столовых получают готовую еду и раздают, "но приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут".

"Идея возить готовые пельмени в термосах не очень хорошая, так как несет в себе эпидемиологические и гигиенические риски, кроме это теряются вкусовые и питательные свойства продукта", - добавили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что "в детском питании допускается выработка полуфабрикатов категории А, Б с содержанием мяса не менее 60% и установленными показателями для детского питания, на этот вид мясных полуфабрикатов в тесте должно быть оформлено "Свидетельство о государственной регистрации"".

На совещании у Воробьева губернатору сообщили о просьбах школьников ввести в меню пельмени. Чиновник удивился, почему школьникам не дают это блюдо и потребовал вернуть его в меню.