Браконьеры перекрыли реку на Сахалине, не пропуская лососей на нерест

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Экологи направят обращение Сахалино-Курильскому территориальному управлению (СКТУ) Росрыболовства по перекрытой браконьерскими сетями нерестовой реке Мануй Долинского района, из-за чего тихоокеанские лососи не могут пройти на нерест. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина Дмитрий Лисицын.

"Сейчас в реку Мануй Долинского района активно заходит на нерест сима, но к нерестилищам ее не пропускают браконьеры. Очевидцы 19 июня прислали нам снятые с коптера фотографии одной сети, перекрывающей русло реки от берега до берега. Сеть стояла недалеко от устья", - рассказал он.

Устные сообщения сахалинцев и фотографии экологи передали в Долинскую инспекцию рыбоохраны, там им пообещали быстро принять меры. В понедельник в инспекции рыбоохраны экологам сообщили, что группа инспекторов выезжала на Мануй, задержала браконьеров и навела на реке порядок.

"Однако, через два часа после этого разговора (с инспекцией рыбоохраны) противники браконьерства прислали нам только что сделанные снимки уже трех сетей – одна из них была та же, что и в субботу, плюс две других, ниже по течению. Все три сети полностью перекрывают реку, от берега до берега, не давая симе шансов пройти на нерест", - отметил Лисицын.

"Не совсем понятно, как провели свой рейд долинские инспекторы рыбоохраны, если количество сетей, перекрывающих реку Мануй, только увеличилось. Этот вопрос мы адресуем руководству СКТУ в официальном обращении", - сообщил руководитель "Эковахты Сахалина".