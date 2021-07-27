Дело о браконьерском вылове четырех тонн лосося возбудили на Камчатке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении местного жителя о браконьерской добыче более четырех тонн тихоокеанского лосося, сообщает во вторник пресс-служба краевого управления МВД.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 38-летний мужчина обманул двух своих приятелей, сказав, что у него есть разрешение на вылов лосося. Компания отправилась на рыбалку. В акватории Охотского моря в Соболевском районе на лодке с руль-мотором, используя сеть длиной 55 метров, они выловили более 2,5 тыс. экземпляров лососей, в основном, самцов горбуши. Рыбаков задержали полицейские с росгвардейцами.

"Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил почти 2,5 миллиона рублей", - отмечают в полиции.