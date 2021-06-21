Росздравнадзор проверит сообщения о пациентах на полу в больнице Петербурга

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Видео с лежащими на полу пациентами в коридоре коронавирусного отделения одной из петербургских больниц привлекло внимание Росздравнадзора. Распространенную информацию будут проверять, сообщается на сайте федеральной службы в понедельник.

Видеоролик появился в воскресенье в одной из групп вконтакте, его автор утверждает, что он был снят в больнице № 15 в 07:00 того же дня. По данным депутата муниципалитета Ульянка Павла Кондрашова, который ссылается на руководство больницы, на текущий момент в учреждение завезли дополнительные кровати.

В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что к концу недели в Петербурге доведут число коек для коронавирусных пациентов до 10 тысяч.