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В Балашихе роддом переоборудовали под прием пациентов с COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино начал прием пациентов с коронавирусом, сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Мы открыли в воскресенье Балашихинский родильный дом также на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказала Стригункова в ходе еженедельного совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов.

В презентации к докладу министра отмечается, что на базе родильного дома создано 250 коек для пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, роддом в Саввино уже дважды был переоборудован под прием пациентов с COVID-19: в апреле и в октябре 2020 года.

Подмосковье Балашиха коронавирус

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