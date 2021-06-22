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Матвиенко сделала аэрозольную прививку в качестве добровольца

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что несмотря на высокий уровень антител к коронавирусу, она на днях сделала экспериментальную прививку "в нос" аэрозолем в качестве добровольца.

"Учитывая высокую контагиозность нового (штамма) вируса, мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, повысить иммунитет носоглотки, через которую, как правило, вирус приходит. Я в группе волонтеров, подопытных кроликов, потому что пока еще эта вакцина официально не зарегистрирована, поэтому я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

По ее словам, при этом у нее уже имеется высокий уровень антител к вирусу .

Как пояснила Матвиенко, по сути, эта аэрозольная прививка – "это вторая часть вакцины "Спутник V".

Она подчеркнула, что через три месяца вновь сделает анализ крови, и если возникнет необходимость, то "незамедлительно сделает уже полную прививку".

Валентина Матвиенко коронавирус

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