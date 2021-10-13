Минздрав РФ разрешил испытания назальной формы "Спутника V"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил проведение II фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.

Согласно данным реестра, разрешение было выдано в минувший вторник.

В исследовании данной версии Гам-КОВИД-Вак примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных реестра.

12 июня глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что интраназальная форма вакцины "Спутник V" - в виде спрея для носа - может быть использования для профилактики COVID-19 у маленьких детей.

Позже Гинцбург сообщил, что доклинические испытания вакцины "Спутник V" в виде спрея для носа завешены, в настоящее время решается вопрос о его финансировании.