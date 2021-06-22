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Бывший высокопоставленный сотрудник саратовской таможни осужден на 12 лет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику Саратовской таможни Дмитрию Евсееву, обвиняемому в получении крупных взяток, сообщается на сайте суда.

Суд квалифицировал действия бывшего таможенника по пункту "в" части 5 статьи 290, части 6 статьи 290, пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, во время службы в таможне в 2014-2018 годах, где Евсеев занимал должности начальника отдела контроля таможенной стоимости и начальника службы таможенного контроля, он получил от предпринимателей взятки на общую сумму 2 млн 129 тыс. рублей.

Вознаграждение Евсеев принимал "за принятие наиболее благоприятных решений при осуществлении таможенного контроля таможенной стоимости импортируемых товаров", говорится в сообщении.

Саратовская область ФТС

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