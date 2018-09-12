В России

Задержан высокопоставленный сотрудник саратовской таможни

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствует об аресте начальника службы таможенного контроля Саратовской таможни, сообщается в твиттере СКР в среду.

Дмитрий Евсеев подозревается в получении более 1,5 млн рублей от коммерсантов за незаконное занижение таможенной стоимости ввозимых в страну товаров, говорится в сообщении.

Отмечается, что с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

В свою очередь, пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евсеева по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в начале 2017 года Евсеев решил систематически получать деньги от представителя коммерческой организации за каждый оформленный на таможне контейнер с товаром.

"С января 2017 по сентябрь 2018 года подозреваемый получил взятку от представителя организации общей суммой более 1,5 млн рублей. При передаче очередной суммы денег сотрудник таможни был задержан сотрудниками УФСБ", - отмечается в пресс-релизе.

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Теги: Саратовская область, СКР, Дмитрий Евсеев
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