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В море у берегов Ялты не обнаружили возбудителя холеры

В море у берегов Ялты не обнаружили возбудителя холеры
Затопленная набережная Ялты. 18 июня 2021 года.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Специалисты взяли пробы воды в Черном море в акватории Ялты, возбудитель холеры по результатам исследований не обнаружен, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"В соцсетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы, это не так. (. . .) Никакого холерного вибриона в морской воде нет, но вода грязная - купаться в ней нельзя", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник вечером.

После ливней и селей море у берегов Ялты окрасилось в буро-зелено-серый цвет: туда смыло грунт, грязь, ветки. Купание в акватории близ города пока запрещено.

"Я гарантирую на эту минуту: никакой заразы, никаких палочек нет", - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня. Власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.

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