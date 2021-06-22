Глава Крыма отказался приостановить прием туристов из-за наводнения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил властям Крыма приостановить прием туристов в санаторно-курортных учреждениях из-за проблем и угроз на фоне наводнения, но глава республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать.

"С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможных рисков возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями и формирования эпидочагов в организованных местах отдыха населения Роспотребнадзор рекомендует рассмотреть возможность закрытия приема туристов на семь дней в санаторно-курортные учреждения", - сказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС во вторник.

Аксенов ответил, что реализовать такое решение было бы сложно.

"Маловероятно, что мы сможем это сделать. К сожалению, курортный сезон есть - люди путевки купили, кто-то квартиру снимает. Будем принимать решение от обстановки, пока такого решения нет", - отметил он.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Купаться в море возле Ялты пока запрещено, берутся пробы воды и почвы. Возбудителя холеры в воде не нашли.