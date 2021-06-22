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Теплоход и маломерное судно столкнулись в акватории Невы в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два судна столкнулись во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

По предварительным данным, вечером 22 июня в акватории средней Невки около 2-го Елагина моста столкнулось теплоход "Нева-1" и маломерное судно. В результате инцидента маломерное судно затонуло.

На затонувшем судне находились шесть человек, их удалось спасти. Пострадавших нет.

В связи с происшествием проводится проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта).

Санкт-Петербург Нева

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