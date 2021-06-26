Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Петербурге, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, столкновение теплохода "Метеор-171", на борту которого находились семеро пассажиров, и гидроцикла произошло около 19:00 мск. Обошлось без пострадавших.

После инцидента теплоход продолжил движение, а гидроцикл, получивший повреждения, отшвартован на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства столкновения, вызовет капитана теплохода для объяснений и при наличии оснований примет меры.