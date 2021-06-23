Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Всероссийский выпускной для школьников в этом году пройдет в пятницу, 25 июня, в онлайн-формате в социальной сети "ВКонтакте", сообщили в Минпросвещения.

"Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной - 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе vk.com/minprosvet", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в соцсетях.

Трансляция выпускного начнется в 12:00. Как отмечают в министерстве, выпускников ждут "напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы".

Как ранее сообщал глава Минпросвещения, выпускные вечера в российских школах пройдут в очном формате, если позволит ситуация с коронавирусом, но решения будут принимать сами регионы.