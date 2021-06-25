Путин пожелал выпускникам реализовать таланты и не останавливаться на достигнутом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и пожелал им на полную мощность реализовать свои таланты и способности.

"Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами. Сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности. И никогда не останавливаться на достигнутом", - сказал глава государства в своем видеообращении в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в России становится больше проектов и площадок, позволяющих выпускникам найти свое призвание и обрести новых друзей и единомышленников. Они предназначены как для тех, кто выбирает высшее образование, так и для тех, кто идет в колледжи и техникумы.

Путин высказался о своей уверенности в том, что какую бы профессию не выбрали выпускники, они будут приносить пользу людям.

"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей. Динамичный, увлекательный мир где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно - энергия, настойчивость, целеустремленность у вас, не сомневаюсь, есть", - добавил президент.

Глава государства также отметил учительский труд и выразил надежду, что многие выпускники вернутся в школы уже в роли педагогов.

"Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и частоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины. Искренне поздравляю вас, ваших родителей, учителей и наставников. Счастья вам и удачи!", - резюмировал Путин.